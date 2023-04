Juventus, il -15 in classifica? Cosa succederà tra poche ore

18 aprile 2023 a

La giornata di mercoledì 19 aprile sarà cruciale per la Juventus, almeno per quanto riguarda i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. Il Collegio di garanzia dello sport del Coni si esprimerà sul ricorso del club bianconero, che sostanzialmente va incontro a tre possibili scenari. Li ha descritti bene Fanpage.it, che ha anche ricordato come la vicenda potrebbe anche non concludersi con questo grado di giudizio.

Nel primo scenario il ricorso della Juve viene respinto o ritenuto inammissibile: in questo caso ovviamente la penalizzazione resterebbe, con i bianconeri che poi potrebbero soltanto portare il procedimento fuori dalle aule della giustizia sportiva, rivolgendosi alle sedi ordinarie, ovvero Tar del Lazio ed eventualmente in secondo luogo al Consiglio di Stato. Il secondo scenario invece è quello su cui punta maggiormente la Juve: prevede l’accoglimento del ricorso e quindi l'annullamento della penalizzazione.

Anche il terzo scenario stravolgerebbe nuovamente la classifica: il Collegio di garanzia dello sport del Coni potrebbe decidere di rinviare il procedimento al precedente grado di giudizio per svariati motivi (violazioni di norme, motivazioni omesse o insufficienti). Di conseguenza si verificherebbe l’annullamento della penalizzazione, con la Juventus che salirebbe al terzo posto, tra Lazio e Roma, e spingerebbe le milanesi fuori dalla Champions League.