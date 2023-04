Juventus, assist del procuratore sportivo: penalizzazione cancellata?

19 aprile 2023 a

La Juventus guarda con fiducia alla possibilità di vedere annullati i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. L’udienza al Collegio di garanzia presso il Coni sul ricorso del club bianconero è terminata dopo due ore e quaranta minuti di dibattimento: è in corso la riunione in camera di consiglio, con la presidente Gabriella Palmieri Sandulli che ha fatto sapere che il dispositivo “arriverà nel minor tempo possibile, compatibilmente con i lavori della camera di consiglio”.

La Juve attende fiduciosa, soprattutto alla luce delle parole di Ugo Taucer, procuratore generale dello sport. “Normalmente - ha esordito durante il Collegio di garanzia - c’è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e in termini di diritto e legittimità. Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che possono esser mossi e fare miei. Mi sento di dire che l'operato della procura è stato corretto e recepito dalla corte federale di appello nel giudizio di revocazione''.

C’è però un cavillo che può salvare la Juventus e farle riavere i 15 punti: “Mi sento di affermare che le motivazioni di controparte non colgono il punto, riterrei di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissibilità della pronuncia, ma mi soffermo su una eccezione - ha sottolineato Taucer - rispetto all'articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una 'carenza' da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio da parte della Corte’'.