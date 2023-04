Napoli, vince l'Inter? Si scatena il delirio: la città esplode, video pazzeschi

30 aprile 2023 a

L'Inter vince in rimonta sulla Lazio. E Napoli esplode: lo scudetto ora è a un passo. Una vittoria in casa con la Salernitana significa scudetto, aritmeticamente. Luciano Spalletti, insomma, a un passo dall'impresa di una vita. E la città è in fibrillazione: subito dopo la vittoria dell'Inter a Napoli risuonano i cori che hanno accompagnato le ultime giornate del campionato di serie A, da "Vinceremo il tricolor" a "Sarò con te" e a Fuorigrotta, nelle vicinanze dello stadio Maradona, sono migliaia i tifosi che hanno sventolato bandiere e si sono lasciati andare a cori di forte esultanza, in particolare per il momentaneo 1-1 di Lautaro Martinez.

Il TRICOLORE è più vicino

L’Inter segna, Napoli esulta #DAZN pic.twitter.com/4cbowqdhvS — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 30, 2023

Moltissimi i fumogeni di colore azzurro lanciati anche nei pressi della stazione di Campi Flegrei, presa d'assalto da tantissimi tifosi diretti al Maradona. Calche fuori all'impianto sportivo in attesa del match dei partenopei in programma alle 15. In tanti hanno già i capelli tinti d'azzurro. Ora ai partenopei basterà vincere in casa contro la Salernitana per conquistare matematicamente lo scudetto. Ovviamente è alta l'apprensione: si teme che la festa possa degenerare, il Napoli attende lo scudetto da più di trent'anni. E per questo sono stati allestiti punti medici in tutta la città, così come negli ospedali sono stati sospesi per la giornata gli interventi programmati.

Not even kicked off yet - this atmosphere is unbelievable



pic.twitter.com/Nrik1VFuPy — They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) April 30, 2023

Nel frattempo, ancor prima del via al match con la Salernitana, esplodono centinaia di fuochi d'artificio, sul lungomare di Mergellina. In migliaia già per le strade ai Quartieri spagnoli: una no stop di cori a sostegno degli azzurri, fumogeni e bandiere sventolate. "Vinceremo il tricolor", cantano migliaia di tifosi che si sono ritrovati nella piazzetta dei Quartieri Spagnoli davanti al murale di Diego Armando Maradona, in via Emanuele de Deo: la gigantografia del Pibe de Oro dipinto nel 1990 quando il Napoli ha vinto il suo secondo scudetto. Immancabile il coro "ho visto Maradona, ho visto Maradona". E ora per i tifosi partenopei inizia il conto alla rovescia in attesa della loro partita in casa. "Ora dobbiamo vincere".