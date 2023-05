Inter-Fiorentina, "la De Filippi che dice?". Inno di Mameli, bufera su Gaia

25 maggio 2023 a

Momenti di imbarazzo allo Stadio Olimpico, pochi minuti prima di Inter-Fiorentina, finalissima di Coppa Italia. Come da tradizione nei grandi eventi sportivi, si canta l'Inno di Mameli e quest'anno Fratelli d'Italia è stata affidata a Gaia Gozzi, talentosa e giovane cantante uscita da Amici di Maria De Filippi. Nel catino romano la tensione è alle stelle, i tifosi nerazzurri e viola sono già in clima partita, così come i telespettatori seduti sul divano nelle rispettive case.

La banda musicale parte con le note e il pubblico dell'Olimpico inizia a cantare a squarciagola. Dopo qualche decimo di secondo, "attacca" come si dice in gergo anche Gaia. L'effetto è straniante: nel frastuono generale sembra che la ex di Amici abbia sbagliato il tempo di ingresso e l'esecuzione, in un primo momento appare piuttosto goffa. Anche sui social i telespettatori di Canale 5 impazziscono tra critiche e sfottò. C'è anche chi fa notare come sia stata un po' imprudente la scelta di affidare un momento tanto importante ed emozionante a una artista ancora giovane e inesperta.



Poi però in soccorso di Gaia arriva il Var di Twitter: in molti, condividendo il video dell'esibizione, fanno notare come la cantante sia entrata perfettamente a tempo e che invece siano stati i tifosi, trascinati dall'entusiasmo, a iniziare a cantare prima del momento giusto. Alla fine, dunque, tanti applausi per la brava artista e, un'ora e mezza dopo, anche per Lautaro Martinez, mattatore della gara che con due reti ha ribaltato la Fiorentina dando la vittoria e la coppa alla squadra di Simone Inzaghi.