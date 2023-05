Inter, clamoroso ritorno? La voce esplosiva su Hakimi: "Era in tribuna..."

31 maggio 2023 a

I tifosi dell'Inter ci credono e forse sognano già. Hakimi potrebbe tornare in nerazzurro. Il difensore protagonista della stagione dello scudetto con Antonio Conte, a quanto pare non avrebbe trovato la giusta dimensione a Parigi nel Psg. Non è certo il primo caso. Diversi giocatori di cartello hanno poi avuto forti delusioni dalle parti di Parigi lasciando i transalpini. E Hakimi a quanto pare fa parte di questo gruppetto. È apparso abbastanza distante dalla squadra che ha vinto l'ennesima Ligue 1 e in Champions ha condiviso con i compagni un altro disastro firmato Psg.

Così in tanti, soprattutto le pagine social che seguono da vicino cosa accade in casa Inter, hanno notato la sua presenza in tribuna nel derby contro il Milan che ha regalato all'Inter il pass per la finalissima di Istanbul.

"Per 35 milioni c'è il via libera": colpo Inter, Inzaghi sogna

A quanto pare ci sarebbero anche alcune indiscrezioni riportate da Mondo Deportivo che vanno in questa direzione. E così i tifosi nerazzurri sognano già il ritorno del difensore a Milano per consolidare un gruppo che con la finalissima con il Manchester City potrebbe coronare una stagione storica che ha già fruttato una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.