Inter, Adriano Galliani spiazza tutti: "Per chi tifo nella finale di Istanbul"

Ci siamo, questa sera andrà in scena l'ultimo atto della Champions con la finalissima tra Manchester City e Inter. Un appuntamento che rilancia il calcio italiano nel palcoscenico più importante d'Europa e che di fatto potrebbe regalare ai nerazzurri la quarta Coppa dei Campioni della loro storia. Una coppa che manca a Milano dal 2010. Inzaghi ha preparato la partita cercando di rasserenare l'ambiente ma chiamando a Istanbul i tifosi nerazzurri che in migliaia si sono riversati sul Bosforo.

Ma di certo dopo il derby di Champions i tifosi, quelli che non tengono ai colori nerazzurri si dividono: c'è chi tiferà per i nerazzurri in quanto squadra italiana e chi invece, come nella classica tradizione delle tifoserie magari "guferà" contro l'Inter. Fa parte del gioco.

Lautaro Martinez e il "sogno-Milito": Inter-City, cos'altro c'è in ballo

Ma in queste ore fanno discutere le parole di Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan. Sulla finalissima di Champions, Galliani ha affermato:"Sarà una partita complessa come tutte le partita, non esistono pronostici. Io non sono diventato interista, resto milanista, ma da italiano, da ex presidente di Lega e da dirigente di lungo corso tifo sempre per le italiane. Per il nostro movimento calcistico sarebbe positiva una vittoria dell'Inter. Inter sfavorita? Il City è forse la squadra più forte d'Europa, ma l'Inter ha le armi per contrastarlo", ha affermato alla Gazzetta. Vedremo come andrà a finire.