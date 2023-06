Federico Chiesa, disastro-Juve: la foto sbagliata, valanga d'insulti

27 giugno 2023 a

La Juventus ha due opzioni con Federico Chiesa: rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025 come gesto di totale fiducia nei suoi confronti o metterlo sul mercato per fare cassa, sperando di incassare una cifra quanto più vicina ai 60 milioni. Chiesa ha estimatori soprattutto in Premier League, ma piace anche a Psg e Bayern Monaco: insomma, i top club disposti a puntare su di lui non sembrano mancare, ma innanzitutto la Juve deve decidere cosa fare.

Si parla tanto di un feeling non molto buono tra il calciatore e Massimiliano Allegri, con quest’ultimo che non avrebbe grandi problemi nel cederlo all’estero. Intanto però nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, la Juve ha commesso forse un errore: non sapendo ancora cosa ne sarà di Chiesa, ha comunque postato una sua foto sul profilo ufficiale di Twitter e ha così attirato decine e decine di tifosi che chiedono al club bianconero di non cederlo. “Non si tocca”, “rinnovatelo”, “incatenatelo”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi che sta ricevendo la Juventus.

Vendere Chiesa potrebbe rivelarsi un autogol, ma a quanto pare il rapporto tra lui e Allegri non è mai decollato: i bianconeri sono disposti ad ascoltare offerte. Per quanto riguarda l’eventuale rinnovo, l’agente di Chiesa è uscito allo scoperto per mettere in chiaro che le cifre circolate sui giornali sulla presunta richiesta del calciatore (7 milioni+1 di bonus) non sono veritiere.