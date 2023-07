Carlo Ancelotti, il duro attacco di Lula: "Perché non pensa all'Italia?"

07 luglio 2023 a

Carlo Ancelotti dovrebbe essere il nome scelto dal Brasile per guidare la Nazionale alla Copa America 2024, ma il presidente verdeoro, Luiz Inacio Lula da Silva, noto semplicemente come Lula (no non è l’abbreviativo dell’attacco interista Lukaku-Lautaro), scende in campo e veste i panni del censore, lanciando strali contro la possibilità che Carlo Ancelotti si accomodi sulla panchina della Seleçao. Il fatto che il tecnico italiano del Real Madrid, uno dei più vincenti della storia a livello di club, ricopra l'incarico di selezionatore dei verde-oro proprio non gli va a genio. E caldeggia un altro nome, un suo preferito: Fernando Diniz, ct attuale, al quale è stato assegnato un mandato ad interim fino al nuovo arrivo.

Lula: “Perché Ancelotti non risolve i problemi dell’Italia”

E qui il mistero s'infittisce. Perché, fanno sapere dalla Spagna, Ancelotti non ha messo (ancora) nero su bianco, è concentrato sui Blancos (con i quali a breve inizierà il ritiro) e ha lasciato filtrare di sentirsi molto infastidito dalla certezza di alcune dichiarazioni che riguardano il suo futuro. Le parole, quelle presidenziali, intanto, sono molto chiare: "Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema dell'Italia, che non ha partecipato agli ultimi Mondiali?". Questa la domanda che il leader 77enne si è posto e che ha posto alla Federazione brasiliano durante un'intervista rilasciata giovedì sera al canale Sbt.

Lula “Mi piacerebbe vedere Ancelotti al Corinthians”

L'allenatore del Real Madrid è stato scelto martedì per guidare la Seleçao della Copa America 2024, che si giocherà dal 20 giugno al 14 luglio. Fino ad allora sarà Fernando Diniz, il tecnico del Fluminense, a essere sulla panchina dei verdeoro. "Sono un tifoso di Diniz: ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi — ha chiuso Lula — È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori selezionati. La cosa difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vedere se Ancelotti farebbe bene col Corinthians”.