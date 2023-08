Milan, "ha già l'accordo": disastro a centrocampo, chi sta per mollare Pioli e il rossoneri

01 agosto 2023 a

Il Milan è certamente la squadra più attiva sul calciomercato. La cessione di Sandro Tonali è stata dolorosa dal punto di vista sentimentale, ma ha consentito una campagna acquisti di tutto rispetto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, potrebbe però registrarsi un altro movimento che andrebbe a indebolire ulteriormente il centrocampo di Stefano Pioli: il Fernerbahce è fortemente interessato a Rade Krunic.

La sua cessione non è in programma, ma pare che il centrocampista bosniaco abbia aperto al trasferimento, trovando anche un accordo di massima con in club turco. Il Milan non si opporrebbe alla cessione se dovesse essere messa sul piatto una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Krunic gode di grande stima da parte di Pioli, che non vorrebbe perderlo, però i rossoneri sarebbero pronti a tornare sul mercato per rinfoltire il centrocampo: il nome che più stuzzica l’ambiente è quello dell’atalantino Koopmeiners.

L’olandese non è però un obiettivo facile, dato che i bergamaschi sono bottega cara e lo lascerebbero partire soltanto davanti a un’offerta molto alta. Per il Milan diventa quindi importante provare a piazzare De Ketelaere che, nonostante la stagione d’esordio deprimente, ha ancora tanti estimatori in giro per l’Europa: il problema è che i rossoneri vorrebbero incassare almeno 28 milioni, una cifra che però nessuno sembra disposto a pagare per un calciatore che all’esordio in Serie A è stato nullo.