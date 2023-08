Milan, scandalo-Jennifer Lopez: come sorprendono Gerry Cardinale

01 agosto 2023 a

Jennifer Lopez non si è risparmiata nei festeggiamenti per il suo 54esimo compleanno. Affaritaliani.it ha messo le mani su una foto in cui si vede la star di Hollywood scatenarsi mentre balla sul tavolo nella sua villa di Beverly Hills, dove ha organizzato una festa con diversi personaggi importanti. La cosa curiosa è che nella foto si distingue chiaramente Gerry Cardinale, il proprietario del Milan.

Non è sorprendente che Cardinale sia presente al compleanno di Jennifer Lopez, essendo un socio di Ben Affleck (compagno dell’attrice) in Artists Equity, nonché un amico della coppia. Tra l’altro il proprietario del Milan ha anche organizzato una festa per la sua squadra, che si trova negli Stati Uniti per svolgere la prima parte della preparazione e disputare alcune amichevoli di lusso: i rossoneri di Stefano Pioli hanno già affrontato Real Madrid e Juventus e chiuderanno la tournée contro il Barcellona.

Tornando a Jennifer Lopez, in molti non si capacitino come faccia ad avere 54 anni e dimostrarne almeno 10 in meno. L’attrice non ha mai fatto mistero di essere molto attenta allo stile di vita: nella sua routine quotidiana danza e fitness sono delle priorità che la aiutano a tenersi molto più giovane della sua età.