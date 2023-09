Paolo Maldini, ma quale Milan? La sua nuova (impensabile) vita

09 settembre 2023 a

Paolo Maldini è stato forse il più grande calciatore italiano di tutti i tempi. Leader del Milan dal primo momento del suo debutto, l'ex difensore ha trascorso in maglia rossonera ben 25 stagioni condite da 26 trofei nazionali e internazionali. A distanza di una decina d'anni dal suo ritiro, Maldini ha intrapreso una nuova carriera sportiva, quella da dirigente milanista. A Milanello l'ex leggenda italiana è riuscito a riportare lo scudetto, che da quelle parte mancava dai tempi di Max Allegri. Ma ciò non è bastata a evitagli il licenziamento, avvenuto a inizio dell'estate scorsa.

Maldini, oltre al calcio, ha saputo costruire una famiglia a sua immagine e somiglianza. Nel 1994 ha sposato a Villa Borromeo (Cassano d'Adda) l'ex modella italo-venezuelana Adriana Fossa. La coppia ha avuto due figli: Christian (nato il 14 giugno 1996) e Daniel (nato l'11 ottobre 2001). Entrambi sono diventati calciatori seguendo la passione di famiglia tramandata da nonno Cesare fino a papà Paolo. Soprattutto il secondogenito, che milita in Serie A con la maglia dell'Empoli. Paolo e Adriana trascorrono la loro vita tra Milano, Miami e Ibiza.

Ma, per un ex atleta, la vita senza sport ha un sapore diverso. Oggi l'ex dirigente rossonero si sta dedicando soprattutto alle sue altre passioni: il tennis e il padel. Ma il pallone resta comunque l'amore più grande. In Florida, Maldini ha infatti un'altra vita tra amici e altrettanti interessi. Nel 2015 insieme all’imprenditore Riccardo Silva ha fondato il Miami Football Club, dal 2020 iscritto nella USL Championship, la Serie B americana. E chissà se in futuro non possa sfidare l'altra squadra di Miami, salita alla ribalta grazie all'arrivo di campioni del calibro di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.