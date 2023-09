Hamilton smonta Verstappen: "Tutto molto gonfiato"

20 settembre 2023 a

a

a

Max Verstappen il più forte di tutti del momento. Lewis Hamilton non ci sta proprio. Il titolo perso due anni fa ad Abu Dhabi fa ancora male, ma il britannico si scaglia contro l’olandese in un’intervista a Sky Sport fatta prima di Monza sui risultati conquistati negli ultimi anni, specie da metà dello scorso e in questo campionato con una Red Bull troppo imprendibile per tutti. Il numero 44 della Mercedes ci è andato giù duro: "Ho riflettuto sul fatto che il racconto dei media dei tempi in cui davo 5-6 decimi a Valtteri Bottas in qualifica è differente da quello attuale, quando è Vertsappen a infliggere lo stesso distacco a Sergio Perez — ha detto — È tutto molto gonfiato”.

Il raptus di Max Verstappen ai box, meccanici senza parole: Red Bull nel caos | Video

Hamilton, tre compagni iridati al suo fianco. E Max…

Va fino in fondo l'inglese che fa i nomi dei compagni che ha avuto in Formula 1: "Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli avuti da Max in carriera: da Bottas e Jenson Button, a Fernando Alonso e George Russell”. Dimenticandosi anche Nico Rosberg. Sono stati tutti ragazzi molto forti e costanti. E Verstappen non corre contro nessuno così forte". In totale tre campioni del mondo, contro gli zero di Verstappen che come compagno ha Pérez, ma prima ha contato solo Albon, Gasly e Ricciardo. Parole di chi non ha un grande rapporto con Max Verstappen, specie dopo l’ultimo titolo sfuggito ad Abu Dhabi nel 2021. Una sfida, allora, vinta da Max in modo rocambolesco, che ha lasciato una ferita profonda nel britannico, per settimane poi scomparso dai social.