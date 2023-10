Juve, Pogba fuori: chi arriva a gennaio dalla Premier

03 ottobre 2023 a

La Juve vuole saperne di più su come comportarsi con Paul Pogba e intanto guarda sul mercato, anche se alla apertura della finestra invernale mancano tre mesi. Giovedì il francese, dall’11 settembre sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping per la positività al testosterone riscontrata nel controllo di Udine, saprà se il campione B della sua urina confermerà la sospensione o ribalterà la situazione.

La procura antidoping, al termine del procedimento, può richiedere l’archiviazione al Tna (Tribunale Nazionale Antidoping) o il deferimento. Oppure può proporre al giocatore una proposta di sanzione, ovviamente inferiore ai 4 anni (squalifica massima). In ogni caso sarebbe divorzio anticipato per Pogba e la Juventus, con Giuntoli e Manna che valutano la pista Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne del Tottenham.

Hojbjerg-Juve, per ora solo 78 minuti in Premier

Il centrocampista danese, ex giocatore di Antonio Conte agli Spurs, convince per fisico e tecnica, oltre a essere un mediano “box to box”. A Londra è al momento chiuso per le scelte di Ange Postecoglou. L’australiano in mezzo al campo sta puntando infatti sulla coppia Sarr-Bissouma. Il Tottenham è secondo in classifica e Hojbjerg si deve accontentare delle briciole: contro il Liverpool è entrato al 90’. E non è stata la prima volta: in sette partite di campionato ha totalizzato 78 minuti. Pochissimo per chiunque. A maggior ragione per uno come il danese, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha nel mirino Euro 2024. Per tutti questi motivi la Juventus ha sondato precauzionalmente l’ex Bayern.

Il Tottenham non apre al prestito per il giocatore. Alternative Koné, Fofana e Diarra

Se lo stipendio di Hojbjerg per la Juventus non sembra un ostacolo, soprattutto grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, l’intesa con il Tottenham non è così scontata. Gli Spurs non aprono al prestito, almeno per ora, e valutano il danese una trentina di milioni. Non è soltanto una questione di principio: a gennaio tanto Sarr quanto Bissouma saranno impegnati in Coppa d’Africa almeno un mese. Tradotto: in caso di addio di Hojbjerg, il Tottenham dovrebbe acquistare un sostituto all’altezza. Le alternative sono Koné del Borussia Moenchengladbach, Fofana del Monaco e Diarra dello Strasburgo.