Serie A, le date delle partite le decidono gli sceicchi sauditi: il caso scuote il calcio

Quest’anno la Supercoppa italiana prevederà un format diverso. Non due squadre a contendersi il titolo, ma quattro che si sfideranno in un mini-torneo. Ma il programma del trofeo non è iniziato proprio bene: non sono ancora state rese note le motivazioni, ma è probabile cambi date su richiesta delle autorità arabe.

Una richiesta che verrà accettata in occasione del Consiglio di Lega del 9 ottobre, con necessità di riprogrammare le date. Così recita infatti una nota apparsa sul sito della Lega: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP — si legge — Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.

Per lo spostamento, cambieranno le date di A e Coppa Italia

Napoli-Fiorentina era inizialmente in programma per il 4 gennaio, Inter-Lazio il 5, con finale fissata per l’8 gennaio. Ma il tutto dovrebbe slittare di due-tre settimane. In questo modo verrebbero spostate anche alcune partite del calendario di A e di Coppa Italia, visto che si era deciso di far slittare le partite delle quattro squadre coinvolte nella diciannovesima giornata: anziché il 7 gennaio, le partite Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Napoli erano state fissate per il 23 e 24 gennaio, con le partite di Coppa Italia delle stesse squadre anticipate a dicembre (5, 6, 19 e 20) rispetto alle altre quattro che si disputeranno nel primo mese del 2024. Ora il cambio voluto dalle Autorità araba, la Lega Serie A comunicherà tutti gli eventuali cambiamenti il 9 ottobre, dopo il Consiglio.