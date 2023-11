Napoli, ribaltone De Laurentiis: "Tudor? No, chi vuole"

14 novembre 2023 a

Sembrava Igor Tudor il nome giusto per prendere il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Ma alla fine il presidente Aurelio De Laurentiis sta seriamente pensando a un ritorno di fiamma. Il nome è quello di Walter Mazzarri, che dal 2009 al 2013 allenò già in Campania conquistando una Coppa Italia.

L’allenatore toscano è il nome giusto per traghettare la squadra per sei mesi, prima che De Laurentiis tenti di nuovo la carta Antonio Conte, da far sedere sulla panchina azzurra la prossima stagione dopo i due rifiuti di questi mesi.

Anche Gianluca Di Marzio ha confermato l’indiscrezione che vuole Mazzarri ad interim sulla panchina azzurra. Il tecnico ex Inter e Napoli verrà incontrato proprio oggi, martedì 14 novembre. Da sistemare la questione del modulo con Mazzarri, non sarà proprio marginale, perché nel 3-5-2 del tecnico dei due candidati - 3-4-3 la variante - bisognerebbe trovare posto a Kvara, chiaramente considerato centrale dal presidente come lo era per Luciano Spalletti. Sembrava fatta per Igor Tudor, incontrato lunedì nella sede del Napoli e che aspetta da Roma la risposta, ma dopo l’offerta di un contratto fino a giugno, con opzione per la stagione successiva, De Laurentiis ha deciso di rinviare di qualche ora la decisione definitiva sul nuovo tecnico.

È invece dato per scontato l'esonero di Rudi Garcia, per il quale manca solamente l'annuncio ufficiale. Troppo brusca la frenata con l’Empoli e la situazione in classifica, che vogliono i campani ben lontani dall’Inter di Simone Inzaghi capolista (già 10 punti). Dopo l’esonero arrivato la scorsa stagione in Arabia Saudita, quando Garcia era tecnico dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ora sarà la volta di quella da allenatore del Napoli.