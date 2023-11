Atp Finals, clamoroso Panatta: malocchio contro Medvedev. E subito dopo... tutto da godere

19 novembre 2023 a

Ieri, sabato 18 novembre, è stato il turno di Daniil Medvedev, caduto di fronte a Jannik Sinner nelle spettacolari Atp Finals di Torino. Il nome del russo si aggiunge alla lista di avversari già sconfitti nel girone eliminatorio, tra cui Tsitsipas, Rune e il fenomeno Novak Djokovic, che ora l'altoatesino ritroverà nella finalissima di oggi.

Il momento cruciale dell'incontro tra Sinner e Medvedev è stato all'inizio del terzo set, quando il russo ha ceduto il servizio, trovandosi in svantaggio 0-2. Il doppio fallo di Medvedev, sottolineato da Adriano Panatta ai microfoni Rai 2 dove è impegnato nella telecronaca, è stato un elemento decisivo a favore di Sinner.

Fino a quel momento, l'incontro aveva mantenuto un perfetto equilibrio. Dopo un primo set vinto agevolmente da Sinner, il moscovita aveva portato a casa il tie-break del secondo parziale, prolungando così l'agonia fino al terzo set. Jannik ha conservato il suo servizio iniziale, mentre Medvedev ha iniziato a mostrare segni di difficoltà: sul 15-40 ha respinto coraggiosamente due palle break, ma alla terza ha ceduto il servizio commettendo un doppio fallo. Poco prima di questo momento cruciale, quando il russo aveva già spedito la prima palla in rete e prima della fatale seconda, la voce di Panatta è risuonata attraverso gli schermi Rai, lanciando un malocchio all'avversario di Sinner: "Doppio fallo mai, eh? Mai, mai, mai".

Il telecronista Marco Fiocchetti ha avuto appena il tempo di correggere Panatta, evidenziando che Medvedev aveva collezionato un solo doppio fallo fino a quel momento. Tuttavia, il russo ha concluso male la seconda palla, scatenando l'entusiasmo del pubblico torinese. L'incantesimo di Panatta si è dimostrato straordinariamente efficace, colpendo nel punto giusto contro il numero 3 del mondo.

Fiocchetti non è riuscito a trattenere una risata fragorosa, mentre Panatta si compiaceva per l'effetto devastante che le sue parole avevano avuto su Medvedev: "Ti è piaciuta?", "Bellissima", si sono congratulati tra loro. Meno soddisfatto Medvedev, visibilmente più nervoso, che poco dopo avrebbe reagito negativamente contro gli spettatori presenti nell'arena. In quel momento, era evidente anche per lui che la partita era praticamente conclusa. Grazie alla "gufata" di Panatta?