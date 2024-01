BoboTv, Lele Adani durissimo contro Vieri: "Traditore, non lo perdonerò"

13 gennaio 2024 a

a

a

Mentre Bobo Vieri annuncia di aver trasformato la sua BoboTv in un più largo BoboChannel, è Daniele Adani a intervenire in una intervista al Messaggero per dire ancora una volta la sua sul clamoroso e improvviso addio al compagno di frizzi, lazzi e commenti sui social.

A novembre era stato lo stesso ex attaccante di Juve, Lazio, Inter e Nazionale a presentarsi per la prima volta da solo nella sua live su Twitch, annunciando che le dirette con gli amici Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano erano finite e che da lì in poi si sarebbe cambiato il format. Nuovi ospiti, nuovo business, nuovi accordi commerciali. Tutto deciso, secondo gli altri tre ex calciatori, alle loro spalle e senza nessun avvertimento da parte del "titolare" Vieri. Tutti hanno fondamentalmente mantenuto un profilo basso e un certo riservo, senza mai scendere nei (dolorosi) risvolti personali della separazione che non appare solo professionale, ma soprattutto umana. Una fine dell'amicizia, insomma.

Vieri trascina Adani in tribunale? La Bobo Tv finisce in disastro: dopo questo video...

"Mi manca un momento che sicuramente tornerà – ha spiegato Adani al quotidiano romano –. La Bobo Tv è finita a novembre inaspettatamente ed era il frutto di un percorso di amici". Tuttavia, ha sottolineato l'apprezzato commentatore Rai, "la cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell'amico". Appunto. "Questo modo di essere e di tradire nuoce a chi lo fa. Chi deve convivere col tradimento, se ha un po' di coscienza, è più ferito e danneggiato di chi l'ha subito".

"Ecco i tre messaggi vocali": Bobo Vieri, una bomba su Adani, Cassano e Ventola

"La Bobo TV era fatta da quattro persone, una (Vieri, ndr) ha scelto di fare altro. Sto analizzando delle opportunità, ancora non è tempo", prosegue Adani. "Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%". Con Vieri non pare esserci spazio per ricucire: "Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato la BoboTv una quarantina di volte. Una cosa che metteva insieme tutto".

"Sei clamorosa!": Lele Adani ci prova con Paola Ferrari, spunta un video clamoroso | Guarda

Il dente avvelenato nei confronti di Vieri è palese: "Il valore dell'amicizia che una persona però ha dimostrato di non meritarla. Quattro personalità forti, dei pazzi da mettere dritti. La Bobo Tv è stata una rock band". Da quel novembre "non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di chiarimento". Sono successe cose, conclude sibillino, "che le persone coinvolte sanno, compreso lui e la manager".

​