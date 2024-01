Bobo Tv, sfida finale di Lele Adani a Vieri: "Effetto-Ferragni", come vuole affondarlo

30 gennaio 2024 a

La nuova BoboTv, sfida all'ex amico Christian Vieri, è pronta e in rampa di lancio. Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, silurati a fine 2023 senza preavviso e senza troppi complimenti dall'ex bomber di Juve, Inter e Nazionale, stanno per tornare su Twitch con un canale e un format assai simili a quello di Vieri, che oggi collabora con la Lega Serie A.

"Sto analizzando delle opportunità", aveva annunciato il popolare commentatore tv al Messaggero pochi giorni fa. Sui social, Adani ha più volte ammesso di avere intenzione di tornare con "una cosa che metta insieme tutto" e ora secondo Fanpage.it, manca davvero poco per vedere i tre di nuovo insieme davanti al video. "Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole – erano state le parole dell'ex difensore di Brescia, Inter e Parma -. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%. La BoboTv era fatta da quattro persone, una (Vieri, ndr) ha scelto di fare altro".

Nell'ultima story sul proprio profilo Instagram, Adani è uscito allo scoperto: "Questa sarà una settimana molto molto importante e vi terrò aggiornati". Difficile pensare a un salotto molto diverso da quello che ha decretato la fortuna della BoboTv: scherzi, aneddoti, commenti in libertà anche un po' cattivi e politicamente scorretti (Cassano ne è lo "specialista"), magari qualche intervista a ex colleghi e protagonisti del calcio per svelare i segreti degli spogliatoi e i dietro le quinte del grande "circo" calcistico.

Un fattore determinante per la riuscita della anti-BoboTv potrebbe essere quello emotivo e psicologico. Per come sono finite (male) le cose, la narrazione sembra pendere dalla parte di Adani & co, vittime della decisione unilaterale del "padre-padrone" Vieri. E nel mondo social, Chiara Ferragni insegna, la percezione spesso può decretare il successo o l'insuccesso di un progetto ben oltre i propri meriti o demeriti.