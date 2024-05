Inter, Nicolò Barella diventa l'italiano più pagato in Serie A

10 maggio 2024 a

a

a

Lo Scudetto da sogno è arrivato, la Champions sfuggita nella iellata notte di Madrid contro l’Atlético. Per l’Inter c’è da festeggiare ora il 20esimo titolo (quello della seconda stella) all’ultima giornata contro la Lazio, poi sarà la volta di pensare al tema rinnovi. Come quello di Nicolò Barella, con cui c’è un’intesa di fondo. Il nuovo contratto toccherà quota 7 milioni, bonus (facili) compresi ed è già cotto e mangiato da settimane, come ha riportato La Gazzetta dello Sport. A 27 anni e con quattro figli a suo carico, il centrocampista ex Cagliari sta bene a Milano e vuole diventare una colonna nerazzurra, salendo persino in cima nella lista degli italiani più pagati nella nostra Serie A.

All’Inter si legherà addirittura fino al 2029 e partirà da uno stipendio di 6,5 milioni, che salirà facilmente con la parte variabile: il compagno Alessandro Bastoni, altro pilastro di questa Inter sempre più “nazionale”, lo guarda dal basso a quota 5,5. Federico Chiesa, juventino ma compagno da Spalletti, arriva sul podio a 5. A volerlo a Milano per primo era stato Antonio Conte, con cui ottenne lo scudetto numero 19. Barella ha stupito tutti e ora si legherà sempre di più all’Inter, immaginandosi a Milano a lungo, fino a 30 anni, nel 2027. Intanto è diventato un idolo della curva, con i suoi cori offensivi anti-Theo.

Inter, Barella travolto dai rami dell'albero: attimi di paura sul pullman scoperto | Video

Una bella notizia, mentre intanto il presidente Steve Zhang aspetta lo sblocco definitivo del rifinanziamento del prestito su cui lavora ormai da mesi da Nanchino: 400 milioni con il fondo californiano Pimco, pronto a sostituirsi ai colleghi di Oaktree che hanno in pegno le azioni del club. Sarebbe l’atteso ossigeno per poi pensare alle altre operazioni: la prima si chiama Barella 2029.