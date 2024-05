Inter, l'omaggio a tutte le mamme: sui social esce "Come una stella" con la musica di Ligabue

12 maggio 2024 a

Un omaggio a tutte le mamme. Nerazzurre ma non solo. È il progetto promosso dall'Inter per celebrare la festa della mamma, della donna che ci ha messo al mondo. Inter Media House ha realizzato un video, montando alcune delle immagini della festa scudetto, insieme a un girato prodotto dalla casa di comunicazione nerazzurra.

"Come una stella" è il titolo del progetto che vede la partecipazione di Luciano Ligabue: il cantante, che si esibirà alla festa scudetto in programma per l'ultima partita a San Siro contro la Lazio, ha prestato la sua musica. Un corto emozionante, sulle note di "Piccola stella senza cielo". La regia del progetto è stata affidata a Francesco Bolognesi e Michele Cardano.

Su tutti social nerazzurri è stato rilanciato il video, generando tantissimi like, commenti e condivisioni. Il modo migliore per celebrare questa giornata speciale per tanti tifosi che hanno potuto vedere il video insieme ai propri cari. "E anche oggi una bella lacrimuccia non ce la leva nessuno" ha scritto una tifosa su X. "Bellissimo, commovente! Mi avete fatto piangere! Grazie Inter!" le ha fatto eco un'altra.

