Juventus, Andrea Agnelli su Allegri: "Con ogni tua cellula", lo sfogo è un caso

"Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine...". Lo scrive su X Andrea Agnelli nel giorno dell’esonero di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Parole quelle dell'ex numero uno bianconero che di fatto hanno ulteriormente spaccato la tifoseria sull'esonero del tecnico bianconero.

E di fatto su quanto accaduto è arrivata anche la presa di posizione di Massimo Giletti: "Io ero lì mercoledì, a pochissimi metri, c’è un primo cortocircuito che chiamo di feroce inaudita, che io non l’ho mai vista, di Allegri nei confronti di un arbitraggio secondo me assurdo. Ed è un peccato perché se tu guardi quelle immagini, c’è un Allegri come non abbiamo mai visto. Dentro di lui c’era qualcosa che covava da almeno un anno e mezzo. Si chiama solitudine", ha affermato intervenendo a 'Tutto Campo' su Rai 2 commentando l’esonero dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e la fine della finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta vinta dai bianconeri. Giletti ricorda anche i successi dell’allenatore ("Allegri ha vinto 12 trofei con la Juventus") e che Andrea Agnelli "ha scelto Allegri, gli ha fatto certamente un investimento anche molto oneroso per una società, un contratto molto lungo, pesante". All’interno della Juventus, spiega Giletti, "c’è una spaccatura» e «non c’è solo il tema Allegri".