Cristiano Ronaldo, "Bismillah": invoca Dio in arabo prima del calcio di punizione

"Bismillah", la formula araba che significa "In nome di Dio il Clemente il Misericordioso": Cristiano Ronaldo l'ha detta prima del calcio di punizione nel match di martedì 18 giugno, Portogallo contro Repubblica Ceca, agli Euro 2024. Si tratta dell'espressione con cui si aprono tutte le sure del Corano, fatta eccezione per la sura IX. Per l'attaccante, che gioca nell’Al Nassr di Riad in Arabia Saudita con un contratto da 200 milioni, non è la prima volta: l’invocazione in arabo la fa spesso durante le partite di campionato o di Coppa d’Asia.

A colpire, questa volta, è il fatto che abbia utilizzato la formula anche agli europei con la maglia della Nazionale portoghese addosso. Tra l'altro, lo aveva già fatto prima di segnare il calcio di rigore in Portogallo-Slovacchia valida per le qualificazioni europee. L'uso di questa invocazione anche in Europa ha preso alla sprovvista un po' tutti, anche se non si è mai parlato finora di una sua conversione all’Islam. Al di là di ciò, questo - come si legge sul Corriere della Sera - "rischia di diventare la mossa di marketing più clamorosa tra quelle previste nel pacchetto di testimonial del regno saudita".

