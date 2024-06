Jannik Sinner incredibile: "Dobbiamo uscire dal campo". Perché interrompe l'intervista

22 giugno 2024 a

Le regole, prima di tutto. Puro e semplice Jannik Sinner. Siamo ovviamente al torneo sull'erba di Halle, in Germania. Il tennista azzurro, numero 1 al mondo, ha appena vinto, pur tra qualche patimento, contro Struff. Insomma, si è appena qualificato per le semifinali del torneo Atp 500.

Finita la partita siamo al momento delle interviste sul campo. E Giorgia Mecca, di Sky Sport, rivolgendosi all'altoatesino chiede: "Come ti senti a essere padrone del mondo ovunque tu vai, anche sull'erba?". Ma no, Jannik non si sente padrone del mondo. E lo dimostra, non solo con la risposta.

"Io sto cercando di fare la mia strada...", premette Jannik. Dunque si ferma un attimo e si rivolge nuovamente alla giornalista: "Ma adesso dobbiamo uscire dal campo perché stanno entrando altri giocatori". Come detto, le regole prima di tutto. Subito fuori, così come previsto dal protocollo e così come tiene a fare Jannik, uno per il quale il rispetto sta sempre al primo posto.

In ogni caso, un'altra battuta la concede. Si ragiona sul suo livello di condizione fisica e spiega. "Contro Struff è stata molto dura, anche sotto il profilo mentale. Ho giocato molto in questi giorni. Due ore e mezza sull’erba è molto tempo. Cercherò di recuperare e spero di mostrare un buon tennis", conclude Jannik Sinner. E questa volta sì, esce davvero dal campo.