Djokovic-Sinner, operazione Wimbledon: quel clamoroso incontro tra i due fenomeni

27 giugno 2024 a

a

a

Per Jannik Sinner non è tempo di fermarsi. Dopo la vittoria nell’Atp 500 sull’erba di Halle (Germania), è già volato a Wimbledon dove mercoledì ha iniziato ad allenarsi, ripreso in alcuni scatti sul profilo ufficiale del torneo a corredo di una semplice didascalia: “Il numero uno al mondo è arrivato”. Oggi, giovedì 27 giugno, scambierà due colpi con Novak Djokovic, che è quasi sicuro di partecipare all’All England Club dopo la lesione al menisco del ginocchio destro rimediata al Roland Garros. Domani alle 10, venerdì, quindi, sarà il momento dei sorteggi, dove Jannik sarà testa di serie numero uno (con probabile esordio in campo tra domenica e martedì) e il serbo numero due, posizionato dall’altra parte del tabellone. Proprio "Nole", a Wimbledon, è l’avversario del destino di Sinner, che ha perso con lui nelle ultime due edizioni dei Championships: ai quarti nel 2022 (vittoria finale del serbo) e in semifinale l’anno scorso (successo di Carlos Alcaraz).

Djokovic scioglierà le riverse nelle prossime ore, ma difficile un suo forfait a poche ore dall’inizio dello Slam inglese. Per testare le sue condizioni, comunque, scambierà oggi con Sinner, provando a forzare. Così ha riportato La Gazzetta dello Sport: i primi due giocatori del mondo si fronteggeranno per testare le reciproche condizioni, anche se questa sessione sarà sicuramente più utile a Nole che a Jannik, che ha smaltito il problema all’anca.

"Sta andando tutto bene ma non ho ancora deciso se giocherò a Wimbledon, la decisione arriverà tra pochi giorni — è il pensiero di sole di pochi giorni fa — La ripresa sta andando sorprendentemente bene. Spero di giocare a Wimbledon e poi alle Olimpiadi".