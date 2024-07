Milan scatenato, Morata non basta: il bomber della Germania è a un passo

16 luglio 2024 a

a

a

Non uno ma due. Non ci saranno solo Luka Jovic e Alvaro Morata al centro dell’attacco rossonero nella prossima stagione, ma anche una terza punta. Il primo nome della società è il tedesco Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund, che con l’arrivo di Serhou Guirassy potrebbe essere chiuso e vedersi limitata la sua titolarità. Per questo la punta della Germania si sta guardando intorno e potrebbe approdare nel club del Diavolo in vista della prossima stagione. Le alternative invece restano Tammy Abraham della Roma e Jhon Duran dell'Aston Villa. Ma il tedesco è in cima alle preferenze di Ibrahimovic e resto della dirigenza.

L'arrivo di Guirassy a Dortmund toglierà un po' di spazio alla punta del Borussia e per questo la trattativa tra le parti sta assumendo contorni sempre più interessanti. La dirigenza del Milan ha contattato nuovamente l'entourage dell'attaccante del Borussia confermando l'interesse nell'imbastire l’affare. Füllkrug avrebbe voglia di provare una nuova esperienza in Italia e in un campionato tecnico come quello della Serie A potrebbe segnare numerosi reti. L’alternativa resta Tammy Abraham, ma la Roma chiede non meno di 25-30 milioni, altrimenti si parla di Jhon Duran dell'Aston Villa. Il classe 2003 colombiano è stato protagonista in Copa America è fuori dai piani tattici di Unai Emery ed è valutato circa 20 milioni di euro.

"Guardate Inter e Napoli". Milan, prime pesanti sentenze dal calciomercato: cosa proprio non torna

Anche Dalla Germania, e più precisamente dalle parole di Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il Milan starebbe pensando di fare sul serio per Abraham: ci sarebbero contatti in corso tra le parti, dopo quelli esplorativi di qualche giorno fa. Scrive Plettenberg su X: "Abraham con tante opzioni in estate ma ci sono stati primi e concreti colloqui con il Milan — le parole del giornalista — E sono in corso. Contratto con l'AS Roma valido fino al 2026. Il 26enne attaccante è pronto per una nuova sfida".