Jannik Sinner, Jasmine Paolini: "Mi dispiace per lui. Ma la sua assenza..."

Un clamoroso e doloroso passo indietro, quello di Jannik Sinner, che non prenderà parte a Parigi 2024. Costretto al forfait da una brutta tonsillite, che già ne aveva ritardato la partenza per la capitale francese. Insomma, continua il periodo "no" per il tennista numero 1 al mondo, alle prese con una lunga serie di intoppi, infortuni e imprevisti.

Ora, per quel che riguarda la delegazione del tennis azzurro ai giochi olimpici, per ovvie ragioni la maggior parte delle attenzioni ricadono su Jasmine Paolini, recentemente finalista al Roland Garros e Wimbledon. Ma secondo la diretta interessata, il ritiro dell'altoatesino per lei non cambia nulla.

"Cosa mi dice sempre il mio coach". Dopo Wimbledon, le spiazzanti parole di Jasmine Paolini sulle Olimpiadi

"Sinner? Dispiace per Jannik, sicuramente si rifarà alla prossima Olimpiade. Ma non credo che la sua assenza metta ulteriori pressioni a noi", ha affermato durante il media day allo Stade de Roland Garros alla vigilia della cerimonia di apertura dei giochi. "Fa strano tornare qui - ha ripreso la Paolini -. Ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis". Al tabellone, per ora, non guarda. "Non lo voglio sapere, ho controllato solo i primi turni - ha aggiunto -. L'obiettivo è quello di scendere in campo e fare il meglio, senza mettersi troppe pressioni. Sono qui pensando partita dopo partita. Speriamo di poter far bene, ci teniamo tutti tanto. La squadra del tennis azzurro è qui con tanta voglia di fare bene", ha concluso Jasmine Paolini.