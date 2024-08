Milan, il gravissimo gesto di Leao contro i tifosi rossoneri a Parma

25 agosto 2024 a

Il Milan è nei guai. Inutile negarlo. Il pareggio col Toro alla prima di campionato e poi la sconfitta pesante a Parma hanno aperto ufficialmente la crisi rossonera dopo soli 180 minuti di campionato. Sul banco degli imputati c'è ovviamente Paulo Fonseca bersagliato dai tifosi un minuto dopo il fischio finale. C'è chi chiede già un cambio della guardia in panchina e chi comincia a rispolverare precedenti non certo fortunati come Fatih Terim o Tabarez messi alla porta dopo poche giornate di campionato.

E c'è chi addirittura paragona Fonseca a Giampaolo, forse il tecnico meno rimpianto di tutta la storia del Milan. Ma a far discutere (e non poco) è stata la reazione di Leao dopo il gol del pareggio del Milan. Un gesto bruttissimo contro i tiofisi rossonseri. Il gesto è inequivocabile: mano alla bocca per zittire gli ultras rossoneri e con la mano a mimare subito dopo una bocca che parla. L'attaccante portoghese si è rivolto così al Tardini verso lo spicchio dei tifosi rossoneri dopo l'assist per il momentaneo 1-1 di Pulisic. Inevitabile la bufera sul portoghese dopo la sconfitta. E sui social c'è chi chiede uno scambio immediato da fanta-mercato tra Juve e Milan: "Leao in bianconero e Chiesa in rossonero".