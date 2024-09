Paulo Fonseca spiazza tutti in tv: "Ho cominciato a guardarli", la strana frase sull'Inter

15 settembre 2024 a

a

a

La vittoria del Milan contro il Venezia ha convinto e ha rilanciato le ambizioni in classifica dei rossoneri. Fonseca porta a casa i primi 3 punti della stagione e prova a mettere da parte le polemiche con Theo e Leao: "Oggi hanno dimostrato quanto sono importanti per noi, ma in una famiglia è normale non essere tutti d'accordo". Poi ha mandato un messaggio importante all'Inter: "Devo essere onesto, questa settimana ho già cominciato a pensare alle tre partite – spiega a Sky – so di questa importanza del derby, ma adesso devo pensare al Liverpool anche se devo dire che ho già cominciato a guardare Inter e pensare quello che dobbiamo fare perché so quanto è importante per i tifosi".

Insomma, il tecnico portoghese prova a guardare la classifica con più coraggio cercando di intimorire gli avversari nerazzurri. Inoltre gli impegni in Champions potrebbero ulteriormente mettere a repentaglio la tenuta delle squadre in questo avvio di stagione ma soprattutto potrebbero ribaltare gli attuali equilibri. "o che le ultime partite non le abbiamo vinte, e lavoreremo per cambiare questo, prima con il Liverpool e poi con l'Inter", ha aggiunto Fonseca.

"Li ho visti bene, ma...": altro terremoto-Milan, le parole di Fonseca su Theo e Leao

Infine torna su Leao e Theo: " La mia scelta è sempre pensando a quello che è meglio per la squadra. Se io penso che un giorno sia meglio giocare senza di loro lo devono capire". Infine fa un bilancio: "Il campionato è iniziato 4 giornate fa e già abbiamo perso dei punti, dobbiamo recuperarli, è stato importante vincere oggi così anche per portare fiducia ai giocatori per fare quello che vogliamo".