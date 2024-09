Jannik Sinner, la confessione: "Qual è il girono che preferisco durante tutto l'anno"

19 settembre 2024 a

"Uno dei miei giorni preferiti? È il 25 dicembre. Con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un gruppo per andare a sciare. Si tratta di un giorno speciale che mi dà forza, mi ricarica". A parlare è il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, Ambassador del programma Team26 nel corso dell’evento dedicato alle volontarie e ai volontari di Milano Cortina 2026. "Nelle Olimpiadi è come nel tennis - ha aggiunto - senza volontari non c’è l’evento: bisogna fare capire che il loro lavoro è davvero importante".

Sull'ipotesi di un ruolo di primissimo piano per i Giochi invernali, Sinner ha risposto così: "Io tedoforo ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina? Mi piacerebbe". Poi sempre l'azzurro ha aggiunto: "Lo sport mi ha dato veramente tanto, da piccolo ho fatto tanti altri sport. L’adrenalina che riesce a darmi lo sci in sé non riesce a darmela alcuna altra disciplina sportiva. Andare a divertirmi con gli amici sugli sci mi dà una sensazione di libertà".

Insomma per Jannik potrebbe arrivare una grande sorpresa proprio in vista dei Giochi del 2026, lui tedoforo. L'immagine più alta dello sport italiano in questo momento. Un vero simbolo per milioni di sui connazionali.