Roger Federer, l'accusa choc di Nikolay Davydenko: "Mi hai rovinato la vita"

Una finale senza storie, quella vinta da Jannik Sinner contro Nole Djokovic ai Masters 1000 di Shanghai. Sugli spalti, ad assistere alla vittoria del 23 altoatesino, c’erano Carlos Alcaraz (eliminato ai quarti dal ceco Tomas Machac, poi battuto da Jannik in semifinale) e Roger Federer. Una concentrazione di talenti insomma, che non è passata inosservata. Se Becker su X ha scritto “Mi piacerebbe essere una mosca sul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Roger Federer e Carlos Alcaraz mentre guardano insieme la finale tra Djokovic e Sinner”, l’ex tennista Nikolay Davydenko ha reagito in maniera leggermente diversa: "Eccolo, lo s***o che mi ha rovinato la vita”.

Il russo aveva un tono scherzoso nel dirlo, ma le sue parole non sono comunque passate inosservate e non hanno fatto grazia a diversi fan dello svizzero. “Quante volte mi hai battuto? 14 volte (in realtà il bilancio tra i due è di 19-2, ndr) — ha detto in un canale russo, commentando la finale — Mi hai rovinato la vita nelle semifinali dei tornei del Grande Slam”.

"Ho visto qualcosa di familiare in Sinner, io l'ho fatto per anni": parole chiare da Djokovic

Classe 1981 come Roger, è stato numero 3 al mondo ma non ha mai vinto uno Slam, nonostante fosse arrivato per quattro volte nei quarti di finale, due al Roland Garros e due allo US Open. In tre occasioni fu proprio Federer a sconfiggerlo (Parigi 2007, New York 2006 e 2007), vincendo 9 set a zero. Nonostante tutti 21 tornei sono stati messi in cassaforte, comprese le Finals di Londra nel 2009 vinte contro l’argentino Juan Martin del Potro.