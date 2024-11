Berrettini, la stoccata di Bertolucci: "Serviti a dovere"

23 novembre 2024 a

"Serviti a dovere coloro che volevano escludere Berrettini dal singolare per averlo fresco in doppio": Paolo Bertolucci lo ha scritto sul suo profilo su X commentando la vittoria dell'azzurro nel match contro Thanasi Kokkinakis in Coppa Davis a Malaga. Il tennista è riuscito ad avere la meglio col risultato di 6-7 6-3 7-5. Il commentatore televisivo nonché ex campione di tennis ha risposto anche a chi ha cercato di controbattere sotto al suo post.

"Già, ma non dicevano un'eresia. La partita con Kokkinakis è stata splendida, ma sempre appesa a un filo. Avrebbe anche potuto perdere e a quel punto...", ha scritto un utente. E Bertolucci ha replicato: "Si gioca per vincere 2-0 sfruttando le caratteristiche dei giocatori e del campo". "Idiozie", ha risposto invece a un utente che ha commentato: "Il Berrettini di qualche tempo fa avrebbe vinto anche giocando con la sinistra". Infine, al suggerimento di un tifoso che ha scritto: "Io però domani me lo terrei buono proprio per il doppio", ha controbattuto con un secco: "Per fortuna non decidete voi".

Dopo la vittoria di Berrettini, a chiudere i conti è stato Jannik Sinner, leader del ranking mondiale, che ha superato Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 29 minuti di partita. Domani la squadra del ct Filippo Volandri, campione uscente, se la vedrà con l'Olanda, che ieri aveva eliminato la Germania per 2-0 nella prima semifinale.