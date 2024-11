Inter, un autogol per blindare gli ottavi di Champions. Atalanta, CDK show e 6 gol in Svizzera

26 novembre 2024 a

Bottino pieno per le italiane impegnate oggi nel quinto turno di Champions League. Dopo il (faticoso) 3-2 del Milan in casa dello Slovan Bratislava, arrivano le vittorie dell'Inter in casa contro il Lipsia e dell'Atalanta in Svizzera, sul campo dello Young Boys. Per i due club nerazzurri, ci sono ottime possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, arrivando tra le prime 8 nella classifica generale.

Gli uomini di Simone Inzaghi battono i tedeschi con il minimo sforzo, o quasi. Taremi, schierato a fianco di Lautaro, non brilla ma basta una autorete di tacco di Lukeba al 27' del primo tempo su cross su punizione di Dimarco a sbloccare il match. Poche occasioni, Dumfries sfiora il bis a inizio ripresa e poco altro, compreso un gol annullato nel finale a Mkhitaryan per fallo di Thuram. L'Inter sale così a 13 punti, temporaneamente in testa.

Spettacolo in Svizzera, con la banda di Gian Piero Gasperini che travolge i poveri malcapitati avversari per 6-1: brilla De Ketelaere, autore di due gol (con l'involontario aiuto del portiere prima e di un difensore poi) e dei tre assist per Retegui (altra doppietta) e Kolasinac. A chiudere, al 90', Samardzic. La Dea è a 11 punti, quarta: unico smacco, se così si può dire, il primo gol subito (quello del momentaneo e illusorio 1-1) in questa straordinaria campagna di Champions.