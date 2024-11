Jannik Sinner-Clostebol, durissimo sfogo di Taylor Fritz: "Mi fa impazzire, sono sconvolto"

29 novembre 2024 a

a

a

La numero 2 al mondo Iga Swiatek è stata sospesa per un mese dopo la positività alla trimetazidina. Com'era prevedibile, la notizia ha subito scosso tutti i fan di Jannik Sinner. Il motivo è presto detto: anche l'azzurro si trova coinvolto in una vicenda doping. La Wada ha fatto ricorso al Tas di Losanna dopo la sua positività al Clostebol riscontrata durante lo scorso Indian Wells. E in tanti si domandano se anche nel caso dell'altoatesino ci sarà un provvedimento severissimo.

Il mondo del tennis si è diviso tra chi attacca Sinner e Swiatek - come il ben noto Nick Kyrgios - e chi invece li difende a spada tratta. Di quest'ultima categoria fa parte Taylor Fritz. Lo statunitense è ai vertici della classifica Atp. E ha partecipato anche alle Finals di Torino, perdendo ancora una volta contro Jannik Sinner.

Sinner come la Swiatek? "Spacciati": il clamoroso commento del "nemico" Kyrgios

Di seguito lo sfogo di Taylor Fritz contro la sospensione di Swiatk. E, in un certo senso, contro il comportamento della Wada sul caso Sinner. "Quello che mi fa impazzire di queste situazioni non è il caso in sé. È difficile sapere esattamente cosa è successo e tutti i dettagli di questi casi specifici. Le speculazioni infatti non mi piacciono. Giusto avere le proprie opinioni oneste, ma ciò che non riesco a capire e che mi sconvolge come giocatore è l'insano pregiudizio del pubblico del tennis che sostiene qualsiasi storia che sia a sostegno del secondo fine che vuole sia spinto".

E ancora: "Se è un rivale del giocatore che sostenete a risultare positivo ai test, allora siete nella squadra ‘chiamiamolo drogato o imbroglione e disonoriamolo il più possibile', mentre se è il vostro giocatore preferito a essere coinvolto, allora è ‘innocente senza domande'. Anche se come giocatore puoi dimostrare la tua innocenza (non sto dicendo che qualcuno lo sia o meno) le persone che sostengono i giocatori rivali o che hanno pregiudizi contro di te spingeranno sempre alla cieca l'idea che tu sia un imbroglione. Questo mi rende davvero triste per tutti i veri giocatori innocenti che devono affrontare questa situazione".