Fonseca-Gasperini, la voce indiscreta: "Gli ha riso in faccia in mixed zone"

08 dicembre 2024 a

a

a

Paulo Fonseca non si rassegna dopo la sconfitta, pesante, di Bergamo con l’Atalanta che mette a rischio ormai anche la corsa al quarto posto del Milan. Il tecnico rossonero è apparso nervosissimo al termine del match davanti ai microfoni.

E così nelle ultime ore su una delle pagine social che seguono le vicende rossonere, "Forza Milan, emerge un retroscena piuttosto curioso sui minuti successivi al fischio finale che ha sancito la battuta d'arresto delle ambizioni rossonere: "Da quanto ci risulta, al termine di Atalanta Milan c'è stata una lunga telefonata tra la Dirigenza del Milan e Paulo Fonseca. Prima Fonseca è stato chiamato da Giorgio Furlani, poi da Zlatan Ibrahimovic. La Società ha appoggiato totalmente il tecnico per la sua sfuriata contro la direzione arbitrale e la Società ha assicurato Fonseca (che poi ha rivelato questo retroscena a persone vicine allo spogliatoio rossonero) che la Società interverrà nelle sedi opportune per ricapitolare quanto accaduto fino ad oggi nei confronti del Milan a livello arbitrale. Da quanto abbiamo saputo, dopo la sfuriata a Sky, Fonseca avrebbe anche risposto per le rime a Gasperini, che incontrandolo nella mixed zone gli avrebbe sorriso in faccia dopo averlo sentito lamentarsi. Tanto che arrivato subito dopo di lui al microfono aveva immediatamente ribadito "Noi abbiamo vinto con merito e nessuno può metterlo in dubbio, Fonseca tenta di parlare di altro e non della partita...". Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.