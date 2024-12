De Ketelaere "schiaccia" Theo? L'audio del Var umilia Paulo Fonseca: un caso al Milan

09 dicembre 2024 a

Un gol subito che ha fatto discutere in una partita che, probabilmente, ha condannato il Milan a un’altra stagione senza il successo dello Scudetto. Il gol dell’ex Charles De Ketelaere nel match di venerdì a Bergamo contro l’Atalanta ancora fa discutere. Convalidato dall’arbitro La Penna, scatenando la rabbia di Paulo Fonseca dopo la partita — che rischia di costargli una giornata di squalifica — è stato analizzato domenica sera nel corso di Open Var, in onda su Dazn: "È tutto regolare, non è assolutamente niente — si sente nel video — Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare".

Dino Tommasi, componente della commissione Can, ha integrato così la valutazione: "Ottima prestazione di La Penna, su quell'episodio ha deciso in campo per un motivo molto semplice: De Ketelaere ruba il tempo a Theo Hernandez e lo fa in maniera non fallosa — le parole di Tommasi — C'è un leggero appoggio ma non ha tolto il tempo all'avversario con una spinta e la disamina del Var avalla questa scelta calcistica. In Europa in ambito calcistico non se ne sarebbe nemmeno parlato. Ma ripeto: è assolutamente regolare”.

Sempre nel corso della trasmissione è stato analizzato il contrasto Kalulu-Odgaard in Juventus-Bologna, che non ha portato al cartellino rosso per il francese. Ciò perché "ci sono solo tre criteri su quattro per il Dogso (cioè un'azione fallosa che neghi un'evidente occasione da gol e quindi meriti l'espulsione, ndr) — ha elencato Tommasi — distanza dalla porta, difendenti e la direzione dell'azione ma manca il possesso effettivo del pallone (da parte di Odgaard, ndr). Quindi, senza Dogso, il Far non poteva intervenire, l'errore dell'arbitro è non aver dato fallo più ammonizione se ipotizziamo che Odgaard potesse andare a contendere il pallone a Perin”.

Nell’audio dalla sala Var invece si sente così: "Possibile Dogso, il fallo c'è ma dobbiamo capire se c'è il possesso del pallone. Altri difensori non ce ne sono, non ha ancora il controllo del pallone e non può averlo perché il pallone è laterale e gli rimbalza velocemente davanti. Non può arrivare sul pallone. Il portiere è in uscita e il giocatore non può controllare il pallone. Check completato".