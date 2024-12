Medvedev, Bertolucci picchia durissimo: "Serve un ricovero urgente in una casa di cura"

11 dicembre 2024 a

Una stagione deludente, contrassegnata da sconfitte continue contro Jannik Sinner fatta eccezione per la vittoria di Wimbledon. Daniil Medvedev ha deluso in questo 2024 e dovrà rilanciarsi nella prossima stagione. Deludente persino alle Finals, dove oltre a perdere contro il 23enne altoatesino si è reso protagonista di un episodio controverso — ha spaccato la racchetta — nel match inaugurale dei gironi contro Taylor Fritz. Non sazio, ha poi provocato sia il giudice sia il pubblico torinese.

Atteggiamento che non è passato inosservato anche nel podcast La Telefonata condotto da Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, gli eroi della Coppa Davis 1976: ”Dovrebbe ricoverarsi urgentemente in una casa di cura e prendersi qualche tranquillante. Ma roba di un paio di settimane minimo, eh", le parole di Bertolucci. Duro è stato anche Panatta: "Daniil non si accorge che gli altri vanno avanti mentre lui regredisce".

I due hanno anche parlato del siparietto tra Matteo Berrettini e Sinner durante i SuperTennis Awards 2024 condotti da Piero Chiambretti. In un video, il presentatore televisivo si è rivolto ai due intervistati: "Però battere un amico dispiace...". “Sempre”, è stata la risposta di Sinner. Da qui la simpatica e inevitabile reazione di Berrettini: "Ma che c***o dici?”, tra le risate del pubblico presente.

In molti sui social hanno chiesto che i due tennisti partecipassero a uno show comico nei teatri d’Italia. Proposta commentata nel siparietto Bertolucci-Panatta: "Così toglierebbero il lavoro a me e a Adriano”, ha detto il primo. Per le risate finali dei due.