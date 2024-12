Alvaro Morata sconvolto: "Puoi depilarmi il cu***?", cos'è successo in spogliatoio

12 dicembre 2024 a

Alvaro Morata ha rischiato di far esplodere i social network. No, le giocate a San Siro con la maglia del Milan non c'entrano nulla. Al centro della bufera mediatica alcune sue dichiarazioni rilasciate allo youtuber Rodrigo G. Faez. Il content creator avrebbe chiesto al centravanti rossonero quale fosse "la cosa più strana che hai visto in uno spogliatoio". E la risposta dello spagnolo ha lasciato tutti a bocca aperta.

L'ex Juve non ci ha pensato nemmeno un secondo e ha soddisfatto così la curiosità dello youtuber: "La cosa più strana che ho visto in uno spogliatoio è stata un compagno chiedere a un altro di depilargli il cu***". La risposta dello spagnolo ha fatto impazzire gli utenti di X, che si sono fiondati sul social di Musk per fare a gara a chi postava il commento più esilarante. "Chi prepara casa aspetta ospiti", ha commentato un utente. "La vera domanda è: 'Cosa ha risposto il compagno?'", si è chiesto un altro. "E non ha giocato ai tempi di Neqrouz", il messaggio definitivo.

Intanto Morata è alle prese con un piccolo infortunio. Lo spagnolo, nell'ultimo match di Champions League contro la Stella Rossa, ha accusato un risentimento al flessore sinitro. Lo stop potrebbe costringerlo a chiudere anzi tempo il suo 2024.