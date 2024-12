Kyrgios insulta Sinner? La risposta di Jannik è devastante: come lo annienta

Roberto Tortora 17 dicembre 2024 a

Ormai non è più solo frustrazione, è vera e propria ossessione. Stiamo parlando di quella che Kyrgios ha montato ad arte contro Jannik Sinner, infilandoci in mezzo anche una fidanzata che stava prima con lui e ora con il numero uno al mondo, Anna Kalinskaja. Non è solo sport, evidentemente, ma gelosia e risentimento. L’ultimo attacco del tennista australiano nei confronti del nostro campione arriva dai microfoni del podcast “Nothing Major”.

Sulla possibilità che lui si ritrovi ad affrontare il campione altoatesino ai prossimi Australian Open, Kyrgios ha risposto così: “Se incontrerò Sinner scatenerò tutto il pubblico contro di lui. Sarà una bolgia totale. Metterei da parte qualsiasi tipo di rispetto e farei di tutto per vincere”. Insomma, viva il fair-play. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro ha letteralmente asfaltato il tennista australiano di origini malesi e greche, gonfio di parole, ma povero di fatti concreti sul campo: “Kyrgios? Ho spiegato a Jannik che nella vita serve anche che gli idioti ti attacchino così come succede a lui. Sono ulteriori onori, mi preoccuperei se uno come Kyrgios dicesse che stiamo facendo bene e che Sinner è una persona per bene. Dopodiché, come dice lui, se si incontrassero in Australia io ci sono e due risate me le farei veramente”.

Sulla vicenda Clostebol, invece, Binaghi torna serio: “Non servono più commenti, è acclarato che anche gli accusatori della Wanda sostengono che la ricostruzione fatta è quello che poi è successo: un incidente che sta diventando un caso di scuola. Il ragazzo rimane uno dei più puliti ed esemplari dello sport mondiale. Hanno già detto che cambierà la normativa, perché non è giusto tenere un ragazzo incolpevole sulla graticola per così tanto tempo”. Kyrgios, intanto, beneficerà del valore di Novak Djokovic per scendere in campo nel doppio al Brisbane International, al via il prossimo 29 Dicembre. Un ritorno per entrambi, il primo negli ultimi due anni ha disputato solo un match, il serbo invece ha chiuso la stagione perdendo in finale contro Sinner al Masters 1000 di Shanghai.