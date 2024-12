Rafa Leao, un colpo da ko per il Milan: cosa rischia Paulo Fonseca

23 dicembre 2024 a

Rafael Leao ha riportato una elongazione al flessore sinistro durante la sfida contro il Verona. Il problema muscolare verrà rivalutato fra sette giorni. La sua presenza contro la Roma (domenica 29/12, ore 20.45 a San Siro) è quindi da escludere. L’obiettivo, difficile però da prevedere, per Fonseca è quello di averlo in Arabia Saudita per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus (venerdì 3 gennaio alle 20), ma una reale previsione non si potrà avere prima dei nuovi controlli.

La lista degli assenti in vista del match di domenica contro la Roma e soprattutto della sfida di Supercoppa contro la Juve è abbastanza piena per il Milan. Morata e Torriani hanno saltato la trasferta di Verona per una tonsillite, ma dovrebbero tornare a disposizione. Anche Pulisic, Jovic e soprattutto Bennacer (dopo il primo vero allenamento in gruppo) potrebbero rientrare tra i convocati, mentre saranno ancora indisponibili Musah e Loftus-Cheek (lesione al bicipite femorale), per loro si punta al recupero per la Supercoppa. Servirà un miracolo invece per vedere Okafor in campo a Riyadh.