Zverev gela il pubblico dell'Australian Open: "Sapete chi è Djokovic?"

"Per favore ragazzi, non fate buuuu a un giocatore che si ritira per infortunio. Mostrate un po' d'amore e rispetto per Djokovic, un campione che ha dato così tanto al tennis negli ultimi 20 anni". Così Alexander Zverev nel suo discorso al centro del campo dopo aver guadagnato l'accesso alla finale degli Australian Open.

Il tedesco, numero 2 al mondo, aveva appena vinto il primo set 7-6 al tie-break quando Nole Djokovic, sofferente e infortunato, si è avvicinato alla rete, gli ha stretto la mano e si è ritirato. Il serbo, 37 anni, è stato fischiato dal pubblico di Melbourne. Un po' per la delusione per aver visto andare in fumo l'attesissimo match dopo "soli" 84 minuti (e dopo aver pagato profumatamente i biglietti dell Rod Laver Arena), ma anche per più di una scintilla tra Nole e i tifosi australiani in questa edizione e in quelle passate.

"Per favore, non fischiate Djokovic - ha quindi difeso l'amico Sascha Zverev -. Ha dato la sua vita a questo sport per 20 anni. Ha vinto questo torneo con uno strappo addominale. Ha vinto questo torneo con un tendine rotto. Se non può continuare, non può continuare".

Le condizioni fisiche di Djokovic, effettivamente, erano precarie e lo ha ammesso lo stesso ex numero 1 al mondo: "Non ho colpito una palla dal giorno del match contro Alcaraz – spiega rassegnato -. Ho cercato di curarmi con farmaci e fisioterapia, ma non c’è stato niente da fare". La verità è che ha dovuto giocare contro Zverev con uno strappo muscolare, tanto da presentarsi in campo con una vistosa fasciatura alla coscia.

"I primi colpi che ho tirato sono stati nel riscaldamento con Sascha. Stavo bene ma man mano che giocavo il dolore peggiorava. Se avessi vinto il primo forse set avrei potuto provarci ancora un po’, ma non sono certo che sarei arrivato fino alla fine della partita”.

"Ora la botta è calda, quindi sarà importante riprendersi prima di fare qualsiasi tipo di valutazione - spiega Djokovic riguardo alla stagione e al proseguimento del rapporto con il suo nuovo allenatore, Andy Murray -. Con lui mi sono trovato molto bene, vedremo come proseguire. Ora tornerò a casa, ci cureremo e vedremo se giocherò a Doha. Il ritorno in Australia? Io ho ancora voglia di continuare. Quindi se starò bene e il fisico mi supporterà, perché no?".