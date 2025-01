Jannik Sinner, lo sconcertante video nel parcheggio di Melbourne: "Come Leclerc!"

Roberto Tortora 31 gennaio 2025 a

a

a

Quando si vince, tutto è più bello. E, alla fine, ci si scioglie almeno un po’. Così Jannik Sinner mostra finalmente una sua passione, un suo lato giocoso e, perché no, svela qual è uno dei suoi idoli, almeno per quanto riguarda il mondo dei motori. Tra una partita e l’altra, un allenamento duro e l’altro, Sinner svela che ama molto guidare, a prescindere dal tipo di auto. Che sia una golf car o una Ferrari, poco importa, Jannik si rilassa solo al volante.

In un video di backstage degli Australian Open, vinto per la seconda volta di fila dal tennista altoatesino, si vede infatti Sinner alla guida proprio di una golf car messa a disposizione dall’organizzazione dello Slam di Melbourne per gli spostamenti di staff e atleti. Così, dopo un primo momento d’imbarazzo in cui Sinner cerca di prendere confidenza con il mezzo ed esclama “non riesco a capire dove si accende per partire…”, eccolo sfrecciare tra le strade del circuito e del parcheggio della Rod Laver Arena, quasi a simulare un gran premio.

Jannik Sinner? "Non è sopra agli altri": il siluro dalla Francia contro il numero 1

“Amo guidare, non importa a bordo di quale macchina sia”, afferma il n.1 al mondo. Preso dall’entusiasmo, Sinner simula una telecronaca ed urla: “Leclerc è primoooo!”. Un po’ di sano relax, quindi, ci vuole, anche nel bel mezzo di un torneo importante come l’Open australiano. Ora qualche giorno di riposo e poi si riparte da Doha.

"Meloni e Sinner indagati, ora anche io". Binaghi, il caso che scuote il tennis italiano

La stagione è lunga ed il peso della sentenza del TAS di Losanna si fa sentire. Il prossimo 16 e 17 Aprile si deciderà se fermare o meno il campione azzurro. Gli esperti sostengono che la violazione ci sia stata e, seppur non ci sia malafede in Sinner e la quantità di Clostebol riscontrata sia stata minima, la negligenza dell’atleta c’è e potrebbe costargli caro. Per il momento, meglio guidarci su.