Juve, Locatelli-Thiago Motta: "L'ha voluta più di noi", "Non è vero". Finisce male

Il post partita tra Juventus e Psv è stato al quanto movimentato. Ancora una volta la Vecchia Signora ha dovuto salutare prima del tempo la Champions League. E la sconfitta per 3 a 1 contro gli olandesi è il chiaro segnale di una stagione tutto sommato fallimentare. Dai giocatori fino all'allenatore, tutti ora sono sotto accusa.

Manuel Locatelli, tra i capitani della Juventus, ha speso parole severe dopo la sconfitta in Olanda. L'azzurro ha riconosciuto il fatto che gli avversari si siano impegnati di più per strappare la qualificazione. "Il Psv l’ha voluta più di noi, ha meritato più di noi - ha dichiarato il centrocampista -. Ora dobbiamo guardarci in faccia e prenderci le nostre responsabilità. È una sconfitta che fa male, neanche noi ci saremmo aspettati di uscire. Loro hanno fatto una grande gara, ma gli errori partono da noi: avevamo la partita in mano e abbiamo sbagliato tanto. Nei momenti di difficoltà si vede la differenza tra esperienza e inesperienza. Serve tempo, ma il tempo non c’è. Abbiamo buttato via una qualificazione, non ho una spiegazione, siamo tutti responsabili".

Thiago Motta, però, non la pensa allo stesso modo. Anzi, il tecnico è rimasto deluso dalle parole del suo giocatore e gli ha mandato un messaggio chiaro: "Non sono affatto d'accordo con lui, per niente - ha replicato -. Non abbiamo buttato via nulla, abbiamo provato a vincere ma non siamo stati più bravi di loro durante la gara e alla fine hanno meritato".