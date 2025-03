Milan, Marco Giampaolo pronto alla vendetta col Lecce: il suo asso nella manica

08 marzo 2025 a

Marco Giampaolo tira un sospiro di sollievo. Alla viglia della delicata gara interna contro il Milan potrà contare numericamente su tutti gli effettivi della rosa, con esclusione del solo Marchwinski ai box sino a fine campionato, anche se dovrà valutare la condizione dei singoli sulla base delle risultanze avute nel lavoro settimanale. Una sfida nella sfida quella che andrà in scena domani in un Via del Mare sold out, per la situazione del Milan, reduce da tre sconfitte consecutive, e per un Lecce ormai ai margini della zona caldissima della classifica.

"I conti in casa del Milan non li vado a fare. Il mio modo di pensare e preparare la gara ci porta a lavorare sul momento, non sulle condizioni generali e psicologiche dell'avversario che non conosciamo bene - esordisce nella conferenza della vigilia il tecnico del Lecce - Dobbiamo preparare la gare in base a quanto visto dal Milan contro la Lazio, match in cui è andato sotto e, in inferiorità numerica, ha rimontato sfiorando il sorpasso. Non posso pensare ad altro, alle ragioni che ruotano attorno. È sempre una squadra di grande valore tecnico, che può vincere con tutti e perdere con tutti".

Si sofferma su una qualità dei suoi, che domani potrebbe risultare determinante: "Nelle ultime partite non ci è mai mancata la grinta - ammette l'allenatore - Spero cerchiamo motivazioni per giustificare il risultato. Con l'Udinese abbiamo avuto delle difficoltà, dovute anche all'avversario o al nostro non essere al massimo. A Firenze invece siamo stati più in partita, ma ci è mancato sicuramente qualcosa". Il "fortino" de Via del Mare un valore aggiunto: "Deve essere una risorsa, altroché - dice Giampaolo. Se pensiamo che non lo sia diventa difficile. La squadro nelle ultime quattro gare ha subito due gol, uno su rigore. Ma non va bene, si cerca sempre di trovare l'equilibrio migliore. Ora dobbiamo confermare le qualità e superare le carenze. Io faccio il meglio che va fatto, ma la lotta resta comunque serratissima".

Infine la possibile ricetta per venire a capo dell'incontro e della lotta salvezza: "Da un po' di giorni a questa parte qualcosa la stiamo rivedendo per semplificare il compito dei nostri giocatori: e magari semplificando puoi diventare più leggero in diverse situazioni, magari assumendoci qualche rischio in più. Stiamo lavorando per proporre qualcosa di diverso, con un calcio più istintivo e con meno carico cognitivo", conclude Giampaolo.