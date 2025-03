Berrettini travolto anche a ping pong: il video che fa il giro di Indian Wells

13 marzo 2025 a

Sul campo probabilmente la spunterebbe Matteo, ma a ping pong il risultato è di certo diverso. Sara Errani in questa disciplina è fortissima e lo ha dimostrato durante il Masters 1000 di Indian Wells, in hotel, in una fase di riposo tra un match e l’altro. La giocatrice toscana ha infatti giocato contro Berrettini un match, ripreso da Jasmine Paolini. I suoi colpi sono spesso stati vincenti e il romano, incredulo, ha detto nel filmato, parlando a Jasmine: "Ma (Errani, ndr) è nata a Pechino?".

Il filmato è poi stato pubblicato sui social da Jasmine Paolini, dove lei e Berrettini sono impegnati in una serie di botta e risposta sul tavolo da ping pong. Alla fine dello scambio, Berrettini sembra stupito dalle doti dell’avversaria: "Sembra cinese — scherza il romano, riferendosi a Errani — ma forse è nata a Pechino?".

Intanto a Indian Wells Berrettini, dopo il k.o. contro Tsitsipas nel singolare, è uscito anche nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego, ma i due possono essere davvero soddisfatti del loro torneo. Ultimi superstiti al maschile di Indian Wells, si sono arresi nei quarti di finale ai numeri 1 del tabellone, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, col punteggio di 7-6 (4) 6-4, in una partita molto più equilibrata del previsto.