Jannik Sinner, la tesi assurda: "La squalifica di tre mesi? Al circuito Atp non manca"

13 marzo 2025 a

a

a

"Alcaraz è il giocatore di tennis più conosciuto al momento. Sinner è un grande giocatore e vincerà tantissimo, ma non ha il suo appeal al momento". A parlare è Patrick McEnroe, fratello della leggenda del tennis John ed ex capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis. L'ex tennista statunitense ha ribadito che lo spagnolo "non è il numero uno, ma è un giocatore molto attrattivo e la gente lo vuole vedere". Tuttavia, non è proprio farina del suo sacco. Questo retropensiero circola sul web. Soprattutto da quando l'azzurro è stato squalificato per tre mesi dall'agenzia mondiale anti-doping per il caso doping che lo ha visto coinvolto nella scorsa edizione degli Indian Wells.

"L’assenza di un numero uno sarebbe stata un brutto colpo per un torneo in passato, ma lo status di Sinner è diverso da chi lo ha preceduto - si legge su un articolo apparso su Tennis 365 -. Al momento, Sinner non ha la popolarità dei Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic, ndr)". E ancora: "Se Federer avesse saltato Indian Wells nel suo periodo migliore - prosegue l'articolo -, sarebbe stato un duro colpo per gli ascolti televisivi e per gli sponsor".

"Ascoltare e imparare dai migliori": la clamorosa foto di Jannik Sinner, con chi siede al tavolo | Guarda

Poi c'è stato anche il parere di Patrick Mouratoglou sull'assenza momentanea del numero uno al mondo. "Sicuramente rimescola le carte - ha scritto il famoso coach su LinkedIn -. Si tratta di una chance per tanti giocatori, non solo di vincere tornei importanti come Indian Wells e Miami, ma anche di acquisire fiducia".