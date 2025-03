Francesco Totti a Mosca fa deragliare la sinistra: "Resta dalla parte giusta della storia!"

16 marzo 2025 a

La visita di Francesco Totti a Mosca, nella terra di Vladimir Putin, fa impazzire la politica. Il Pupone è infatti atteso nella capitale ad aprile, per un evento legato allo sport e a un brand di scommesse sportive.

Apriti cielo. Ad aprire il fuoco contro l'ex capitano della Roma è Andrea Massaroni, coordinatore di Roma di +Europa, che sottolinea l'importanza simbolica dell'ex capitano della Roma: "Francesco Totti rappresenta per Roma, per l'Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi".

Massaroni lancia quindi un appello diretto alla leggenda giallorossa, invitandolo a riflettere sulla portata della sua scelta: "Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia". Insomma, toni ipertrofici, una scelta che spinge l'esponente di +Europa a parlare di "parte giusta della storia".

Il coordinatore di +Europa ribadisce che ci sarà un momento più opportuno per incontrare i tifosi di quelle nazioni, ma che ora la priorità è un'altra: "Arriverà il tempo anche per raccogliere l'affetto dei tuoi tifosi russi e bielorussi, ma non ora, quando il regime di Minsk reprime nel sangue ogni libertà e quello di Mosca riporta la guerra in Europa, rapisce bambini, mette in carcere o uccide gli oppositori e offende il nostro Presidente della Repubblica".

Dunque l'invito a Totti è dunque quello di prendere una posizione netta: "Chiediamo dunque a Francesco Totti un gesto importante, coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento, scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell'Europa intera", conclude Massaroni. Addirittura...