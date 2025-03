Red Bull, il ribaltone: via Lawson dentro Tsunoda, cosa c'è dietro

L’ufficialità è arrivata giovedì mattina: dal prossimo GP del Giappone Yuki Tsunoda sarà un nuovo pilota della Red Bull e siederà al fianco di Max Verstappen, mentre Liam Lawson tornerà a correre in Racing Bulls, come fatto negli ultimi sei appuntamenti della scorsa stagione.

Il cambio, voluto da Christian Horner e Helmut Marko, è stato deciso dopo il summit di martedì a Dubai al quale era presente tutto il management Red Bull. Tsunoda è stato promosso per le buone prestazioni delle ultime stagioni con il team di Faenza, Lawson “retrocede” per i troppi errori commessi negli appuntamenti iniziali di Melbourne (gara chiusa con il ritiro) e Shanghai, quando è arrivato per due volte ultimo nelle qualifiche di Sprint Race e male in gara, chiudendo fuori dai punti.

Più volte a parole, in passato, Tsunoda aveva detto di essere pronto per questa sfida, rimanendoci molto male quando, dopo l’ultimo appuntamento dello scorso Mondiale ad Abu Dhabi, il duo Horner-Marko aveva scelto Lawson per correre in Red Bull. Tanto che il 24enne giapponese aveva persino meditato di dire addio per accasarsi in un altro team, prima di rimanere e di dare il tutto per tutto in attesa di un eventuale cambio.