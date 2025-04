Musetti rimonta Lehecka: il punto impossibile, delirio a Montecarlo

Ancora al terzo sito e ancora in rimonta: Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo , in corso sui campi in terra battuta del Principato.

Musetti, dopo un avvio di match non facile, è salito di tono mostrando tutte le sue qualità. In particolare, nel secondo set sul risultato di 2-2, un punto in splendido recupero ha mandato in visibilio il pubblico (e i commentatori) del Court des Princes.

Parlando in generale del movimento tennistico italiano, in attesa del rientro del numero uno al mondo Sinner, Abodi sottolinea come "la certezza è di una crescita complessiva con punte di eccellenza, ma che comincia ad avere una media straordinaria. Vale per i tennisti ma anche per le tenniste, per i giovani, per le infrastrutture, per i grandi avvenimenti e per il tennis a scuola. Questo dà il senso di un progetto che non è lasciato al caso e che produce risultati perché si ha il senso del contributo che danno tutti questi elementi. Ognuno da solo basterebbe ma tutti insieme sono un punto di riferimento per lo sport italiano in generale".