Sergio Conceicao, "è come se non fossi io": lo sfogo durissimo dopo l'Atalanta

"Non è facile perché penso che non abbiano rispetto. Parlano della prossima stagione come se l’allenatore del Milan fosse qualcuno che non è mai stato nel calcio e non ha mai allenato. E non è vero. Questa è la mia verità, è quello che sento. Il mio futuro è lavorare domani per preparare la partita con l’Inter e provare a vincere questo titolo, perché vincerne due, non so da quanti anni non succede per una società storica come il Milan".

Sergio Conceicao lo sa da tempo: è sulla graticola. E quasi sicuramente il prossimo anno non sarà sulla panchina del Milan. "Il mio futuro? (Ride ndr) a Dazn –. Da quando sono arrivato qui, ho vinto la Supercoppa, e dopo la prima partita con il Cagliari hanno cominciato a parlare tutti i giorni di nuovi allenatori che vengono al Milan".