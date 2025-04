Tare al Milan? Ecco il super-bomber che arriva con lui

Per il nuovo d.s. milanista c’è ancora da parlarne. L’annuncio era atteso all'inizio del mese, ma ancora non c’è nessuna ufficialità a riguardo. Il nome in pole sembra quello di Igli Tare, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha avuto contatti nelle passate ore con Giorgio Furlani. Non è il primo incontro quello tra l’ex dirigente della Lazio e quello rossonero, che si erano incontrati all’inizio del mese. L'amministratore delegato sta da settimane portando avanti in prima persona il casting e un secondo appuntamento è all’orizzonte. Secondo la Rosea, la decisione è ancora da attendere con la società che ha voglia di chiudere questo discorso entro la prima prima metà di maggio.